Audi, dalla Playstation alla realtà Dal concept di Gran Turismo alla realtà: ecco l'Audi e-tron Vision Gran Turismo. Una macchina tutta elettrica nata per la Playstation, ma che ora ha preso forma ed è pronta a debuttare in Formula E, proprio a Roma in occasione dell'E-Prix in versione di "taxi".