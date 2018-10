Facebook

Formula E: svelata la livrea della Bmw La Bmw è pronta al debutto in Formula E: la casa tedesca, infatti, ha svelato la livrea della Gen2 con la quale parteciperà al prossimo Mondiale. Una livrea blu, azzurra e bianca che richiama alla mente quella usata in passato in Formula 1. Nel corso della presentazione sono stati annunciati anche i piloti che la porteranno in pista: si tratta del portoghese Antonio Felix Da Costa e dell'inglese Alexander Sims. >