Formula E, Fuoco gira con la Dragon Racing Test ufficiali pre-stagione a Valencia per la Formula E, esclusiva Mediaset: in pista anche Antonio Fuoco che, con Maximilian Gunther, si contende il secondo sedile della Dragon Racing in coppia con José Maria Lopez. Fuoco, 22 anni, nel 2013 aveva fatto parte della Ferrari Driver Academy e nel 2017 era stato compagno di Charles Leclerc, prossimo pilota del Cavallino, in F2 alla Prema. >