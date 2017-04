Facebook

Vettel al comando delle libere Sebastian Vettel è il pilota più veloce al termine della prima giornata di prove libere in Bahrain. Il tedesco della Ferrari ha chiuso la seconda sessione in 1'31''310 e si è messo alle spalle la Mercedes di Bottas (+ 0''041) e la Red Bull di Ricciardo (+ 0''066). Quarto tempo per un ottimo Raikkonen (+ 0''168). Quinto Hamilton (+ 0''284), che ha avuto qualche problema di traffico al momento del giro lanciato ma che ha impressionato sul passo gara. >