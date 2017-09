Facebook

Schumacher, che emozione a Spa Brividi a Spa. Mick Schumacher è sceso in pista con la Benetton B194 con cui papà Michael ha vinto il suo primo titolo Mondiale. "È stato grandioso, la macchina è stata eccezionale. Un onore farlo qui", ha detto il 18enne che è sceso in pista con un casco speciale. Metà con la sua livrea, metà con quella del padre. Mick ha così ricordato la prima vittoria in Formula 1 di Michael, esattamente 25 anni fa in Belgio.

