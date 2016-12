Facebook

Schumacher, 10 anni fa l'ultimo successo Dieci anni fa Michael Schumacher saliva per l'ultima volta sul gradino più alto del podio in una gara di Formula 1. L'1 ottobre 2006 Shanghai in Cina il tedesco con la sua Ferrari era riuscito a tenere dietro Alonso e Fisichella. Sul podio l'ultimo salto di un carriera strepitosa.

