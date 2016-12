Facebook

Ricciardo, prova di forza Prima pole position in carriera per Daniel Ricciardo. Il pilota Red Bull non ha avuto rivali nelle qualifiche del GP di Monaco con il tempo super 1:13.362. A seguire la Mercedes di Rosberg e quella di Hamilton che ancora una volta ha avuto problemi alla sua power unit. Altra delusione per la Ferrari con Vettel che si è fermato in quarta posizione. Sesto Raikkonen che partirà undicesima dopo aver sostituito il cambio in mattinata. >