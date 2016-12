Facebook

Magnussen, incidente shock Pauroso incidente per la Renault di Kevin Magnussen nel corso del sesto giro del GP del Belgio. All'uscita dell'Eau Rouge, l'olandese è andato in testa coda finendo fuori pista: il pilota è andato a sbattere sulle barriere ma è uscito da solo dalla monoposto. Safety car in pista e bandiera rossa. Fortunatamente, secondo le prime notizie, Mgnussen ha riportato soltanto una contusione alla caviglia sinistra. E' stato portato in ospedale per accertamenti. >