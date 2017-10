Facebook

Lo squillo di Ricciardo Daniel Ricciardo è il pilota più veloce al termine del venerdì di libere del GP del Messico. L'australiano della Red Bull regola il quasi campione del mondo Lewis Hamilton (+ 0''131) e il compagno di box Verstappen (+ 0''163) in FP2, mentre le Ferrari di Vettel (+ 0''250) e Raikkonen (+ 0''341) non vanno oltre il 4° e 5° tempo. A Hamilton basterà un quinto posto in gara per centrare il suo quarto titolo, ma in ottica qualifica la situazione appare incerta. >