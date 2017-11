Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Lewis, cavalcata social La trionfante stagione di Hamilton attraverso i suoi profili: dalle prime libere in Australia al trionfo di Città del Messico, passando per i record di Senna e Schumacher (prima raggiunti e poi infranti), gli abiti mai banali, le vacanze in giro per il mondo e le serate con l'amico Neymar. Anche nel 2017 Lewis si è confermato una star dei social, oltreché della pista. >