La Haas anticipa tutti: ecco la VF-18 Il Team Haas anticipa tutti e a sorpresa ha svelato la monoposto 2018. Gli statunitensi hanno pubblicato il disegno della VF-18, l'evoluzione della VF-17, che realmente si vedrà solo nei test di Barcellona. È la prima vettura dell'era Halo. "Sono state condotte molte ricerche sull'aerodinamica e i progettisti hanno lavorato duramente per modificare il telaio in modo che potesse sopportare i carichi imposti", ha dichiarato il team principal Günther Steiner in una nota. "Infatti il peso minimo totale dell'auto è aumentato a causa del sistema di sicurezza dell'halo. Ma è una questione comune a tutti i team", ha proseguito. La livrea del VF-18 conserva i colori del marchio, grigio, rosso e nero, in una versione simile a quella del 2016. Al volante ci saranno il francese Romain Grosjean e il danese Kevin Magnussen. >