La Ferrari compie 70 anni Grande festa a Maranello per i 70 anni della Ferrari. Spettacolo molto emozionante con tutti gli uomini che hanno fatto la storia del Cavallino Rampante, tutti tranne Luca Cordero di Montezemolo. Il presidente Marchionne nel discorso prima dello show ha voluto ringraziare tutti i dipendenti e i clienti, prima di dedicare la serata a Michael Schumacher: "A chi purtroppo non può essere qui ma che continua ad avere un posto in prima fila nel nostro cuore". >