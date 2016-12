Facebook

La carriera di Michael Schumacher Michael Schumacher, il più grande campione della Formula 1, ha iniziato a corriere con i kart e da lì in avanti è stato un crescendo. Alla fine della sua carriera si contano sette titoli mondiali tra Benetton e Ferrari e 91 GP vinti. Ma la passione del tedesco per i motori e per la sfida è andata oltre le quattro ruote in pista. >