Kimi Raikkonen sposo in Toscana Kimi Raikkonen ha sposato la sua Minttu. Il pilota finlandese della Ferrari e la sua compagna Virtanen hanno detto sì nell'antica Abbazia di San Galgano, nel comune di Chiusdino, in Toscana. Il matrimonio è stato celebrato con rito civile. Un grande tappeto bianco era stato steso all'ingresso di San Galgano: Minttu in bianco con un lungo strascico mentre il pilota della Rossa indossava un abito scuro. Della scuderia di Maranello erano presenti Maurizio Arrivabene e Gino Rosato. Dopo le nozze gli sposi e i loro ospiti, molti arrivati in Toscana direttamente dalla Finlandia e trasportati a San Galgano a bordo di bus, si sono trasferiti nell'hotel Borgo San Pietro, realizzato in un'antica villa del XIII secolo. >