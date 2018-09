Facebook

Kimi brilla nella notte Kimi Raikkonen è il pilota più veloce nella seconda sessione di libere del GP di Singapore. Il finlandese della Ferrari si è messo a fare il ritmo girando in 1'38''699 e tenendosi dietro la Mercedes di Hamilton, anche se per soli 11 millesimi. Alle loro spalle le Red Bull di Verstappen e Ricciardo, con Bottas 5°. Non compare tra i migliori Sebastian Vettel, che ha grattato il muro con la sua Ferrari durante il giro lanciato giocandosi oltre metà sessione. >