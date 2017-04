Facebook

Indycar: prova sedile per Alonso Fernando Alonso è volato negli States per prendere contatto con la Indycar. Lo spagnolo correrà la 500 miglia di Indianopolis il prossimo 28 maggio con il team McLaren-Honda-Andretti. Per Nando le prove di sedile sulla sua nuova vettura che proverà il 3 maggio per la prima volta.

