Hamilton, un 2017 da re Il trionfale campionato del pilota Mercedes nelle foto-simbolo della stagione. Subito a podio in Australia, dietro a Vettel, il primo successo arriva già nel GP di Cina, al secondo round del 2017. L'emozionante duello con Seb passa dai trionfi in Spagna e Canada, ma anche dalle clamorose difficoltà di Soci e Montecarlo. La battaglia con la Ferrari raggiunge l'apice con l'ormai famigerata "ruotata" di Baku, nel GP più pazzo della stagione. Lewis vince in casa, a Silverstone, e vede trionfare la Rossa in Ungheria, prima dell'incredibile break che lo lancia verso il titolo: Spa, Monza e Singapore, nel giorno più nero per la scuderia di Maranello. In Malesia si accontenta del secondo del posto, a Suzuka l'allungo decisivo. Quella di Austin è praticamente una passerella, prima del tripudio messicano. >