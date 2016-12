Facebook

Hamilton nella bufera, su Snapchat durante la conferenza Lewis Hamilton ci ricasca e stavolta fa infuriare pure i giornalisti. Solo lo scorso aprile, la mania del campione del mondo di condividere sui social filmati girati nel paddock aveva portato Bernie Ecclestone a vietare ai piloti la diffusione sul web di contenuti provenienti dai box. A Suzuka, il britannico ha irritato la stampa per il suo comportamento tenuto nella conferenza del giovedì pre-gara, quando ha passato gran parte del tempo al cellulare a fare video su Snapchat. Hamilton e Sainz si sono divertiti molto a trasformarsi in conigli con la app dedicata, gli addetti ai lavori un po' meno, lamentando che questo non è un comportamento da campione. "Volevo divertirmi, non mancare di rispetto. Qualcuno si prende troppo sul serio", ha risposto il pilota. Ovviamente sui social. >