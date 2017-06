Facebook

GP Azerbaigian: Hamilton in pole Lewis Hamilton si è svegliato e si è preso la pole position del GP d'Azerbaigian. L'inglese della Mercedes è stato semplicemente perfetto in qualifica e ha chiuso con il tempo record di 1:40.593. Al suo fianco partirà il compagno Bottas dopo una lotta fantastica che però l'ha visto cedere di mezzo secondo. La seconda fila è tutta Ferrari con Raikkonen davanti a Vettel. Quinta posizione per Verstappen (Red Bull). >