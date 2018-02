Facebook

Formula1, presentata la nuova Williams Fw41 Via i veli ad un'altra monoposto che sfreccerà nel mondiale 2018: a Londra è stata presentata la nuova Williams, la FW41, alla presenza del direttore tecnico Paddy Lowe, di tutto lo staff e dei piloti, Lance Stroll e Sergey Sirotkin, oltre a Kubica collaudatore. Il Team Principal Claire Williams ha commentato: "Per mesi il team ha compiuto sforzi enormi per la FW41 e non vedo l'ora di osservare i nostri piloti in pista. Lance nell'ultima stagione ha avuto un debutto davvero positivo ed è cresciuto molto. Sono felicissima di accogliere Sergey Sirotkin e Robert Kubica, il quale lavorerà a stretto contatto con il team, mettendo a disposizione la sua esperienza per lo sviluppo della macchina". La FW41 scenderà in pista per la prima volta per i test del 26 febbraio a Barcellona per otto giorn. >