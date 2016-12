Facebook

Formula 1: ecco la prima livrea del team Haas Il Team Haas ha presentato la VF16 motorizzata Ferrari che sarà la vettura del debutto nel Mondiale Formula 1 per la scuderia statunitense. Una livrea accattivante con tanto bianco e nero con dettagli rossi. VF16 sta per "very first one" ovvero la "prima in assoluto". La monoposto sarà portata in pista da Grosjean e Gutierrez. L'obiettivo è quello di arrivare a punti in qualche gara. >