Ferrari, occhi al futuro Test in ottica 2018 durante le libere ad Abu Dhabi per la Rossa: Kimi Raikkonen è sceso in pista a Yas Marina con uno stranissimo sistema di sensori montato nel retro della sua monoposto e due "corna" che si allungano dall'aletttone posteriore. Un semplice esperimento per la raccolta di dati in vista della prossima stagione, non certo una nuova soluzione aerodinamica. I meccanici della Scuderia hanno voluto infatti valutare l'impatto di un nuovo diffusore che potrebbe essere utilizzato nel 2018. >