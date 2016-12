Facebook

F1, Wiesbaden in festa per Rosberg Continuano i festeggiamenti per NIco Rosberg, che con il secondo posto al GP di Abu Dhabi ha conquistato per la prima volta in carriera il Mondiale di F1. Il tedesco della Mercedes ha fatto tappa mercoledì a Wiesbaden, una delle più antiche città termali d'Europa, dove è nato il 27 giugno 1985. Ad accoglierlo un bagno di folla dei suoi concittadini. >