F1, svelata la nuova livrea della Red Bull E' stata presentata a Londra la nuova monoposto Red Bull per la stagione 2016. Per il momento la scuderia con sede a Milton Keynes ha mostrato solo la nuova livrea perché per scoprire il nuovo progetto di Adrian Newey bisognerà aspettare la prossima settimana quando a Barcellona inizierà la prima sessione invernale di test. >