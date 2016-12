Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

F1, Rosberg non sbaglia più Settima vittoria di fila in Formula 1 per Rosberg che allunga ulteriormente in classifica su Hamilton. Il pilota britannico è autore di una grande rimonta, Raikkonen con la Ferrari chiude solo terzo. Vettel sfortunato, Kvyat lo tampona più volte in partenza e deve abbandonare la corsa dopo due curve. >