F1, Rosberg gode a Melbourne E' Nico Rosberg il primo vincitore della nuova stagione di F1. A Melbourne il pilota Mercedes conquista un GP d'Australia rocambolesco e sospeso a lungo per l'incidente di Alonso. Alla fine il tedesco precede il compagno di team e poleman Hamilton, scattato male. Terzo in scia un deluso Vettel, a lungo in testa, ma penalizzato dalla strategia gomme Ferrari. Raikkonen ritirato per un guasto. Ricciardo (Red Bull) e Massa (Williams) giù dal podio. >