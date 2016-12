Facebook

F1, primi test sul bagnato per Pirelli La stagione 2016 di Formula 1 si apre con una due-giorni di test sul circuito francese Paul Ricard per provare le nuove gomme Pirelli full-wet da bagnato estremo. In pista Red Bull, McLaren e Ferrari con le monoposto del 2015: sul tracciato di Le Castellet bagnato artificialmente Ricciardo, Kvyat, Vandoorne, Raikkonen e Vettel. >