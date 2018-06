Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

F1, pilota araba in pista a Le Castellet Nello storico giorno in cui anche in Arabia Saudita le donne possono scendere in strada al volante di un'auto, c'è una di loro che lo ha fatto in pista con una Formula 1. Si tratta di Aseel Al-Hamad, che a Le Castellet, sullo stesso tracciato dove si sono sfidati Hamilton, Vettel e Verstappen, ha partecipato a una parata storica al volante della Lotus del 2012 con cui Kimi Raikkonen vinse il GP di Abu Dhabi. >