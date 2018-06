Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

F1, pauroso incidente tra Hartley e Stroll in Canada Attimi di terrore al via del GP del Canada di Formula 1. Dopo poche curve dalla partenza, la Toro Rosso di Hartley è decollata in seguito a un contatto con la Williams di Stroll e ha travolto il pilota canadese. Per fortuna senza conseguenze per entrambi.