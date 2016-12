Facebook

F1, pauroso incidente per Rosberg a Spa Grande paura per Nico Rosberg nel corso della seconda sessione di prove libere del GP del Belgio di F1. A meno di mezz'ora dalla fine, la gomma posteriore destra della Mercedes del tedesco è esplosa, forse per colpa del blistering, mandando in testacoda la monoposto. Per fortuna Rosberg non è andato a sbattere, fermandosi a una paio di metri dalle barriere. In quel punto in discesa si viaggia a velocità prossime ai 300 km/h. >