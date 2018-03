Facebook

F1, lezione di pole di Hamilton a Melbourne La stagione 2018 di Formula 1 si è aperta con la super qualifica di Lewis Hamilton a Melbourne. In Australia l'inglese della Mercedes ha fatto segnare il giro più veloce di sempre sul tracciato di Albert Park, chiudendo in 1'21"164. Tempo inavvicinabile per gli altri, a partite dalle Ferrari: Raikkonen secondo e Vettel terzo, ma a sette decimi dal leader. Poi le Red Bull di Verstappen e Ricciardo, anche se l'australiano partirà ottavo. >