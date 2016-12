Facebook

F1, la gioia di Ricciardo: beve dalla scarpa Un secondo posto alle spalle dell'imprendibile Lewis Hamilton nel giorno del suo 100° Gran Premio in Formula Uno vale un festeggiamento a dir poco bizzarro. Sul podio di Hockenheim, il pilota della Red Bull ha festeggiato bevendo champagne da una delle sue scarpe da corsa. "E' una tradizione australiana, l’ha fatta il mio amico Jack Miller in MotoGP quando ha vinto ad Assen - ha spiegato l'euforico australiano, che ha poi scherzato - Il sapore non era così male...". >