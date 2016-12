Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

F1, la Ferrari prepara lo scherzo a Melbourne E' di Lewis Hamilton la prima pole della stagione 2016 di Formula 1. A Melbourne, nelle qualifiche del GP d'Australia, l'inglese della Mercedes si mette tutti alle spalle con il super tempo di 1'23"837. Il nuovo format non cambia i valori in pista, con Rosberg secondo a quasi 4 decimi e le due Ferrari in seconda fila, con Vettel davanti a Raikkonen a cavallo di 1" di ritardo. Alle loro spalle Verstappen (Toro Rosso) e Massa (Williams). >