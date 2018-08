Facebook

F1, la Ferrari di Vettel sul trono di Spa Sebastian Vettel vince il GP del Belgio e riporta la Ferrari sul gradino più alto del podio di Spa dopo 9 anni. Il tedesco ha sfruttato al meglio la potenza della sua Rossa per infilare Hamilton poco dopo il via ed è stato eccezionale nel tenerselo alle spalle fino alla bandiera a scacchi. Seb accorcia in classifica ed è ora a - 17 da Lewis a una settimana dal GP di Monza. Sul podio anche Verstappen, ritiro per Raikkonen e Ricciardo. >