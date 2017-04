Facebook

F1, in Bahrain Vettel concede il bis Sebastian Vettel trionfa nel Gran Premio del Bahrain e conquista il suo secondo successo stagionale nel mondiale di Formula 1. Il tedesco della Ferrari azzecca la strategia di sosta ideale e sale sul gradino più alto del podio, davanti alle Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, che partiva dalla pole. Quarto posto finale per l'altra Ferrari di Raikkonen, che si mette alle spalle la Red Bull di Ricciardo. Out invece Max Verstappen. >