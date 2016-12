Facebook

F1, Hamilton vince lo scontro fratricida in Austria Gara dalle forti emozioni in Formula1, Lewis Hamilton vince il GP d'Austria all'ultimo giro dopo un contatto con Nico Rosberg. Il tedesco perde l'ala anteriore e si fa sorpassare anche da Max Verstappen e Kimi Raikkonen. Il podio del finlandese salva la Ferrari, dopo che Vettel è uscito al 27° giro per l'esplosione della gomma. Daniel Ricciardo chiude solo quinto, mentre la sorpresa di giornata è Jenson Button con la McLaren (6°). >