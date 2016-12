Facebook

F1, Hamilton eguaglia Senna a Suzuka L'illusione è durata lo spazio di una gara e dopo Singapore la Mercedes è tornata a dominare a Suzuka. Lewis Hamilton ha vinto da padrone il GP del Giappone di F1, consolidando la sua leadership. Per lui si tratta del successo numero 41 in carriera, come il mito Ayrton Senna. Alle sue spalle ha chiuso l'altra Freccia d'Argento di Rosberg, che dopo aver perso posizioni al via ha superato Vettel, terzo con la Ferrari, ma per metà corsa alle spalle del battistrada. Quarta l'altra Rossa di Raikkonen, quinto Bottas (Williams). >