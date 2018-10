F1, Hamilton campione del mondo in Messico

Lewis Hamilton è campione del mondo per la quinta volta in carriera. Il pilota Mercedes ha eguagliato il record di Fangio al termine di una gara complicatissima: la quarta posizione finale è stata sufficiente a farlo trionfare, visto l'enorme distacco ormai accumulato su Vettel in classifica. A vincere la gara è stata la Red Bull di Verstappen, davanti alle Ferrari di un orgoglioso Seb e di Raikkonen. Ennesimo ritiro per il poleman Ricciardo.