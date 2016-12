Facebook

F1, GP Italia: Hamilton in pole, ma Ferrari super Lewis Hamilton si prende la pole position nel Gran Premio d'Italia, girando con il tempo di 1:23.397, ma le Ferrari fanno sognare il pubblico di Monza. Le Rosse di Maranello chiudono infatti le qualifiche al 2° e 3° posto. Kimi Raikkonen va in prima fila a +0.234 dall'inglese, Sebastian Vettel terzo a +0.288. Solo 4° Nico Rosberg, a +0.306. Seguono le Williams di Felipe Massa (a+0.543) e Valtteri Bottas. E in gara sarà spettacolo. >