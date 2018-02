Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

F1, ecco la nuova Ferrari 2018 L'attesa è finita. A Maranello è stata svelata la nuova Ferrari per il Mondiale 2018 di Formula 1. Ecco la monoposto con cui Vettel e Raikkonen proveranno a strappare il titolo alla Mercedes. Si chiama "SF71H". Ritorno al passato per quanto riguarda il colore: il rosso tipico delle vetture del Cavallino è infatti più scuro. Sulle fiancate qualche tocco di grigio. La piccola "vela" nel retrotreno è ancora bianca con il tricolore. Rosso anche l'Halo, così come le ali anteriori e posteriori. >