F1, disastro al via del GP di Singapore E' durato poche curve il GP di Singapore per la Ferrari. Lo scontro al via tra Verstappen e Raikkonen ha messo fuori gioco entrambi, ma della carabola ne ha fatto le spese anche Vettel, colpito dai due e poi andato a sbattere poco dopo con la macchina irrimediabilmente danneggiata.