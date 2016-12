Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

F1, Brasile: lacrime d'addio per Massa Ultima gara in Brasile per Felipe Massa, che dopo aver sbattuto è sceso dalla sua monoposto per ricevere il saluto del pubblico brasiliano per l'ultima volta. Un saluto tra le lacrime per l'ex pilota della Ferrari, che ha percorso a piedi un tratto di pista prima di rientrare ai box accompagnato dagli applausi degli spettatori e degli addetti ai lavori. >