F1, Bottas nuovo pilota Mercedes Adesso il puzzle è completo. Dopo l'annuncio di Wehrlein alla Sauber, ecco la conferma di quello che tutti ormai sapevano da tempo: sarà Valtteri Bottas a sostituire Rosberg alla Mercedes, mentre Felipe Massa rinvia il ritiro e resta alla Wiliams, al posto proprio il finlandese, liberato per le Frecce d'Argento. Per il brasiliano contratto di un anno, lo stesso firmato dal suo ex compagno di squadra. >