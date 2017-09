Facebook

Derby a Monza: rossoneri e nerazzurri seguono il Gran Premio Inter e Milan, un derby già iniziato. Alcuni giocatori dei due club milanesi, infatti, hanno seguito il Gran Premio di Formula 1 di Monza. Box Red Bull per i rossoneri Romagnoli e Borini che hanno ritrovato anche un grande ex portiere della storia recente milanista come Dida. Ospiti della Pirelli, invece, i nerazzurri Borja Valero e Dalbert che hanno anche calcato la pit Lane e provato una sfida tra Drive Simulator Challenge e Pit Stop Challenge. >