Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Brasile, la prima di Lewis Hamilton Sotto il diluvio di Interlagos la spunta Lewis Hamilton che vince il suo primo GP del Brasile. In una gara matta, sospesa per due volte per troppa acqua in pista, Nico Rosberg riesce a difendersi e chiude secondo. Uno straordinario Max Verstappen sale sul podio nonostante l'errore di strategia del suo team. Male le Ferrari: Kimi Raikkonen fuori nei primi giri, Sebastian Vettel solo quinto. Quarto Sergio Perez. >