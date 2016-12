Facebook

Botto per Verstappen a Monaco Sabato da dimenticare per Max Verstappen a Monaco. Il pilota della Red Bull ha toccato il guard rail in mattinata e durante il Q1 è andato a sbattere contro le barriere. L'olandese, vincitore in Spagna, partirà dall'ultima posizione in griglia. Ai microfoni ha poi commentato: "Non stavo spingendo troppo, ho anticipato la curva e ho toccato rompendo la sospensione. Gara compromessa, spero nella pioggia".

