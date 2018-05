Facebook

Bottas, omaggio a Mika Hakkinen Caschi speciali per molti piloti a Monaco. Valtteri Bottas indosserà una replica del casco del suo idolo Mika Hakkinen. Livrea speciale per Charles Leclerc che ricorda il padre e Jules Bianchi. Edizione dedicata al Casinò, invece, per Stoffel Vandoorne della McLaren.