All'asta la Toleman di Senna: quella del duello con Prost L'11 maggio a Montecarlo verrà battuta all'asta la Toleman-Hart TG184-2 con la quale Ayrton Senna chiuse al secondo posto il Gp di Monaco del 1984 dopo un epico duello sotto la pioggia con Alain Prost. Era la prima stagione in F1 per Senna, al debutto nel Principato.



La casa d'aste Bonham metterà all'asta questo pezzo unico: "Siamo fieri, perché con questa monoposto Senna aprì il suo favoloso capitolo in F1". In quella gara Senna infatti si rivelò al mondo, con una prova maiuscola sotto la pioggia, arrivando a dare battaglia a Prost. La gara fu interrottà proprio per la pioggia quando non si era ancora raggiunto il 50% dei punti previsti. La vittoria fu di Prost, ma i punti assegnati furono dimezzati. >