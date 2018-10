Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

F1, nuova livrea Ferrari a Suzuka A Suzuka la Ferrari ha svelato un nuovo look per la SF71H: qualche ritocco di colore sul cofano motore, sull'alettone posteriore e sui deviatori di flusso sulle fiancate come richiesto dal principale sponsor di Maranello, la Philip Morris, che però non promuove prodotti o marchi. Lo scorso rinnovo di contratto, fino al 2021, si pone anche l'obiettivo di sfruttare la sponsorizzazione per far conoscere nuove e diverse attività commerciali, nei settori della scienza e innovazione per l'incremento di tecnologie lontane dal mondo del fumo. >