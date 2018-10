Facebook

F1, le libere di Suzuka Non sembra esserci storia in Giappone: Hamilton si avvia a un weekend trionfale dopo aver dominato il venerdì. A Suzuka il pilota Mercedes ha imposto subito il suo ritmo chiudendo davanti il primo turno (1:28.691), migliorandosi nel pomeriggio (1:28. 217). Frecce d'argento una spanna avanti con Bottas 2° a 4 decimi. Batosta per Vettel che ha chiuso terzo a otto decimi. Addirittura peggio ha fatto Raikkonen, quinto e preceduto da Verstappen. >